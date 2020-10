Formula 1, ombra coronavirus sul GP dell'Eifel: "Due positivi nella Mercedes", Hamilton trema

09 ottobre 2020 a

C’è l’ombra del coronavirus sul Gran Premio dell’Eifel. Da venerdì a domenica la Formula 1 correrà in Germania sul circuito del Nurburgring, ma intanto va monitorata con attenzione la situazione in casa Mercedes, dove sono stati rilevati due membri dello staff positivi al coronavirus. Altri quattro sono stati costretti a lasciare la bolla per essere stati a contatto con i contagiati: al loro posto la scuderia ha già reclutato altri sei membri, quindi il regolare svolgimento del Gran Premio non dovrebbe essere in discussione. Anche perché i due piloti, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, non sembrano aver avuto nulla a che fare con i positivi. “Non posso dire quale impatto avrà su questo fine settimana. Nel team ci sono molte persone eccellenti, non si basa solo su una persona”, ha dichiarato il pilota britannico che poi ha aggiunto: “Cercheremo di fargli onore questo fine settimana. Ci vorrà solo più lavoro da parte di ognuno di noi”.

