Zlatan Ibrahimovic, lo svedese annuncia: "Guarito! Quarantena finita, sto tornando". Fiducia per il derby

Con un post sulle sue pagine social, Ibrahimovic si dichiara guarito dal coronavirus: "Sei guarito!", il messaggio del fuoriclasse svedese. "Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita. Puoi uscire!" Con tanto di hashtag "#fuckcovid19" e "godiscomingforyou". Una notizia che rende felice il Milan, nel giorno di una nuova positività, quella di Gabbia, e che rimette Ibra al centro dei piani di Pioli per il derby del 17 ottobre.

D'altra parte lo stesso Zlatan aveva avvertito tutti nel giorno del contagio: "Metterti contro di me? Pessima idea, Covid-19...". Con Ibra negativo, i positivi del Milan restano i due difensori Duarte e Gabbia, quest'ultimo risultato contagiato mentre si trovava con la nazionale Under 21. In vista del derby di Milano del 17 l'Inter ha ancora 5 calciatori positivi: Nainggolan, Skriniar, Bastoni, Radu e Gagliardini.

