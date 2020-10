Urbano Cairo, incognita coronavirus sulla Serie A: "L'obiettivo? Portare a termine il campionato"

10 ottobre 2020 a

"Lo sport deve andare avanti, la vita deve andare avanti, noi come serie A dobbiamo mostrare una maggiore collaborazione, questo è un calcio di guerra, un'economia di guerra, ecco perché serve essere uniti e responsabili": Urbano Cairo, presidente di Rcs e del Torino calcio, dice la sua sulla questione caldissima del protocollo Covid per il campionato di calcio, il patron del Torino non si è nascosto: "L'obiettivo comune dev' essere quello di portare il campionato alla sua conclusione in tutta sicurezza: il protocollo c'è e va rispettato. Poi lo si può modificare in base a eventuali variazioni dell'epidemia. Vedremo gli sviluppi. Ma servono sempre regole certe e valide per tutti".

E occorre, scrive il Corriere della Sera, la collaborazione di tutti. A partire dai calciatori. "Hanno collaborato con la riduzione degli emolumenti nei momenti più difficili, ora devono avere consapevolezza che è un momento particolare e che i loro comportamenti sono fondamentali. Non dico di metterli in una bolla, come nella Nba, ma ci vuole maggiore senso di responsabilità da parte di tutti".

