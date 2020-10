Giro d'Italia, dopo Yates altri 8 positivi al coronavirus: si ritira la Mitchelton Scott

13 ottobre 2020 a

Dopo la positività di Simon Yates al Giro d'Italia due corridori e sei persone degli staff sono risultati positivi al Covid-19. I ciclisti sono uno del Team Sunweb (Michael Matthews) e uno del Team Jumbo-Visma (Steven Kruijswijk.); sono stati affidati ai medici delle rispettive squadre che ne hanno disposto le misure di isolamento. Quanto agli altri sei componenti degli staff delle squadre, quattro appartengono alla Mitchelton-Scott, uno al Team Ag2r-La Mondiale e uno al Team Ineos Grenadiers. Anche per loro sono scattate le misure di isolamento.

Intanto oggi si corre la 10ª frazione, Lanciano-Tortoreto, 177 km. Come scritto non ci sarà la Mitchelton-Scott: la formazione australiana ha deciso di ritirare la sua squadra dal Giro d’Italia per concentrarsi sulla salute dei suoi corridori e del suo staff e per salvaguardare la bolla dei team.

