Coronavirus, El Shaarawy positivo: Italia a rischio contagio alla vigilia della Nations League con l'Olanda

Si allunga l’ombra del coronavirus sulla partita valida per la Nations League tra Italia e Olanda. Poche ore dopo aver appreso la positività di Cristiano Ronaldo, che rafforza la posizione di chi ritiene che sia assolutamente deleterio - oltre che inutile - fare le pause per le nazionali in un momento storico in cui il Covid dilaga a livello mondiale, anche il ct Roberto Mancini ha i suoi grattacapi: ci sono infatti tre casi sospetti all’interno del gruppo azzurro. Uno sembrerebbe confermato: si tratta di Stephan El Shaarawy, come annunciato da Andrea Ferretti, responsabile dell'area medica della nazionale. La carica virale del calciatore è però molto bassa e non si esclude che possa essere un falso positivo: ora tutta la rosa e l'intero staff tecnico si sono dovuti sottoporre ad un nuovo giro di tamponi. Nel frattempo si è regolarmente svolta la conferenza di Frank De Boer, la vecchia (e brevissima) conoscenza dell’Inter che si è seduta sulla panchina dell’Olanda: “Evitare al massimo gli spostamenti è importante, soprattutto in questo periodo. Fermare il calcio? Non tocca a me decidere”.

