Mike Tyson collassa in diretta: intervista inquietante, conduttori senza parole. Mondo della boxe in ansia

Fan e mondo della boxe in ansia per Mike Tyson. Il mitico pugile americano, 54 anni, si è collegato in diretta con il seguitissimo programma inglese Good Morning Britain per parlare del suo ritorno sul ring il 28 novembre contro il 51enne Roy Jones Junior. Ma l'intervista non è andata bene, per usare un eufemismo. Tyson è sembrato poco lucido, a tratti sul punto di collassare.

"Come ti senti? Ti senti sul pezzo come lo eri 15 anni fa?", gli chiede il conduttore Piers Morgan con una punta di preoccupazione. Tyson farfuglia parole confuse: "Beh, praticamente, sono pronto a farlo, mi sento davvero bene, io sono pronto a farlo". Su Twitter immediate le reazioni preoccupate dei telespettatori, mentre Morgan e Susanna Reid hanno provato a portare in porto l'intervista impossibile, con evidente imbarazzo. Per diversi secondi Iron Mike ha chiuso gli occhi e abbassato il capo, quasi sul punto di addormentarsi.

