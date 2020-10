Inter, Christian Eriksen e il messaggio ad Antonio Conte: "In nazionale sono felice. Gioco..."

15 ottobre 2020 a

a

a

Christian Eriksen quando indossa la maglia della Danimarca non sbaglia un colpo: dopo le reti contro le Far Oer e l’Islanda, ha festeggiato le 100 presenze in nazionale segnando a Wembley il rigore decisivo per battere l'Inghilterra e ora si candida ad una maglia da titolare per il derby di sabato. "Sono felice di tornare ogni volta perché qui mi fanno giocare e sono contento", ha detto il centrocampista a fine partita mandando un chiaro messaggio ad Antonio Conte.

Eriksen illude l'Inter, Mertens la gela: il Napoli in finale di Coppa Italia contro la Juve dell'ex Sarri

"Naturalmente tutti sanno che tante cose sono cambiate, non gioco più tanto quanto al Tottenham, ma non è cambiato nulla, sono entusiasta quando vengo in Nazionale e non importa in quale club o dove io giochi. Sono felice di tornare ogni volta perché qui mi fanno giocare e sono contento". Da quando è passato all'Inter, scrive Sportmediaset, il danese ha infatti giocato appena tre partite da titolare. E con la prestazione di ieri in Nazionale le sue parole sono una chiara candidatura a contare e giocare di più nella squadra di Conte,

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.