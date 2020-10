Valentino Rossi positivo al coronavirus: "Deluso perché dovrò saltare la gara di Aragon. Il tampone era negativo"

15 ottobre 2020 a

Valentino Rossi è positivo al Covid. Lo ha comunicato lui stesso con una storia su Instagram: "Purtroppo questa mattina mi sono svegliato e non mi sentivo bene. Mi sentivo particolarmente debole e avevo una leggera febbre, quindi ho chiamato subito il medico che mi ha fatto due test". Il campione di MotoGp ha raccontato di essere risultato negativo al primo esame, il "test rapido PCR", e positivo al secondo. Rossi ha fatto sapere di essere molto amareggiato soprattutto perché dovrà annullare l'appuntamento sportivo in programma: "Sono chiaramente deluso per il fatto che dovrò saltare la gara di Aragon. Mi piacerebbe essere ottimista e fiducioso, ma mi aspetto che il secondo round ad Aragon sia un "no go" anche per me...sono triste e arrabbiato perché ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo e anche se il test che ho fatto martedì è risultato negativo, mi sono isolato già dal mio arrivo da Le Mans". Il campione infine dice che ora seguirà il consiglio medico, sperando di guarire al più presto.

