Serie A e coronavirus, sabato infernale: tre positivi al Torino, due al Parma, primo caso al Crotone

Giornata nera per il coronavirus in Serie A. Diversi casi segnalati, infatti, dopo l'ultimo giro di tamponi. Nella mattinata di sabato 17 ottobre si scopre infatti che ci sono tre casi di positività al Covid-19 nel Torino: "Un calciatore della prima squadra e due membri dello staff - fa sapere il club - I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono già in isolamento". I nomi non sono stati resi noti.

Cristiano Ronaldo col coronavirus, "violato il protocollo?": come stanno davvero le cose

Dunque una positività anche al Parma, comunicata sempre dal club: ""Un ulteriore ciclo di tamponi eseguito nel pomeriggio di ieri (a 48 ore dalla gara, come previsto dal protocollo federale) ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un atleta del gruppo squadra. Il calciatore è asintomatico". Infine, un positivo al coronavirus anche al Crotone: la società calabrese ha reso nota la positività di Denis Dragus, appena rientrato dalla nazionale Uneder 21 della Romania. "ll calciatore, che pure era risultato negativo ai test sierologici, è stato posto immediatamente in isolamento, è lievemente sintomatico e tutti gli altri membri del gruppo squadra sono risultati negativi ai tamponi", ha fatto sapere il Crotone.

