Maurizio Sarri torna in panchina in Serie A? "Gli avvocati stanno parlando con la Juventus": chi lo vuole

La stagione della Fiorentina è partita un po’ in sordina rispetto a quello che sembra essere il potenziale importante della Rosa. I viola sono partiti con la vittoria per 1-0 sull’Udinese, poi però hanno perso contro Inter e Samp e si sono fatti rimontare sul 2-2 dal neopromosso Spezia. E allora ecco che la panchina di Beppe Iachini inizia già ad essere messa in discussione: inevitabile, quando a casa c’è gente come Luciano Spalletti e Maurizio Sarri che potrebbe dare tutta un’altra dimensione alla squadra. Nelle ultime settimane è girata la voce che Sarri stia trattando con la Juventus per liberarsi anzitempo dal contratto che ancora lo lega ai bianconeri. Facile quindi per Il Giorno accostare il tecnico toscano proprio alla Fiorentina, con i tifosi che lo accoglierebbero a braccia aperte nella speranza di vedere più gioco e qualche punto in più. Per il momento dal club viola filtrano smentite, ma intanto sono cominciati i contatti tra i legali di Sarri e la Juventus: la fine delle trattative non è scontata, ma se dovessero finire con successo allora Maurizio potrebbe tornare in panchina già in questa stagione.

