Coranavirus, contagiata la mamma di Federica Pellegrini. A Livigno decimata la squadra di Italnuoto

21 ottobre 2020 a

a

a

Il virus corre in vasca, delle piscine s'intende. Il nuoto italiano è assediato dal Covid, prima Federica Pellegrini e poi tutti gli altri. Numeri e nomi che spiegano anche la reticenza del Comitato tecnico scientifico nel tenere ancora aperte -l'accordo era di una settimana nella quale tutti avrebbero dovuto adeguarsi ai protocolli, previa chiusura - piscine e palestre.

La Pellegrini ha annunciato il contagio prima della partenza per l'International Swimming League di Budapest, con ogni probabilità il virus le è stato passato da Stefania Pirozzi, con la quale aveva nuotato nel Centro Federale di Verona. A Livigno Italnuoto radunata dall'11 ottobre, scrive il Messaggero, è positiva l'intera squadra. Spiccano i nomi di Simona Quadarella, campionessa del mondo in carica dei 1500, e Gabriele Detti, iridato negli 800 a Budapest 2017 e due volte bronzo ai Giochi Olimpici di Rio 2016. Ma in totale sono dieci gli atleti alle prese con il Covid, dodici considerando Simone Sabbioni e Alice Mizzau, le cui positività, emerse lunedì, hanno dato il la al giro di tamponi di ieri. Dal quale, oltre alla fuoriclasse romana e al poliedrico campione livornese, sono risultati contagiati anche Federico Burdisso, Martina Rita Caramignoli, Marco De Tullio, Stefano Di Cola, Sara Gailli, Edoardo Giorgetti, Matteo Lamberti e Alessio Proietti Colonna. Negativi gli esami per tutto lo staff tecnico-sanitario, mentre gli unici atleti a non risultare positivi sono stati Mattia Zuin e Johannes Calloni.

"Ho una brutta notizia". Federica Pellegrini in lacrime: il coronavirus non perdona

Intanto ieri la Pellegrini su Instagram, nel suo diario della quarantena e ha fatto sapere che anche la mamma "che era venuta prima che io partissi per Budapest - siamo state attente: mascherine, distanza -, ha i sintomi del Covid, oggi farà il tampone e sarà quasi sicuramente positivo. Ha mal di testa, 37,4 di febbre e dolori, mi dispiace molto", prosegue la nuotatrice veneta sulle storie di Instagram. Per quanto riguarda i suoi sintomi: «Febbre niente, gusto e olfatto non li ho ancora ripresi, ma mi hanno detto che per quello ci vorrà del tempo. Ieri ho fatto un'ecografia ai polmoni ed è tutto a posto. Di questo sono rincuorata perché era la cosa che più mi preoccupava".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.