Europa League, l'Az Alkmaar a Napoli con 13 positivi. L'Uefa: "Si gioca". Indiscreto: potrebbe intervenire l'Asl

Domani sera al San Paolo il Napoli giocherà o meglio dovrebbe giocare nella prima giornata del girone di Europa League con un Az Alkmaar decimata. Nella squadra olandese è emersa la positività di altri otto calciatori che si vanno ad aggiungere ai cinque già bloccati dal coronavirus la scorsa settimana. Il protocollo UEFA, però, sull'argomento è molto chiaro. Se una squadra è in grado di schierare 13 tesserati, compreso un portiere, la gara non viene annullata. Gli olandesi, dunque, si apprestano a partire alla volta di Napoli, dove arriveranno oggi. In un comunicato diffuso ieri la società olandese ha fatto il punto della situazione. "Questa partita - spiega tra l'altro l'AZ - si giocherà, secondo la UEFA, a meno che le autorità locali non lo proibiscano. L'AZ si recherà in Italia mercoledì con una selezione di diciassette persone".

Dunque gli olandesi ci sono l'unica incognita viene invece dalla Asl di Napoli, che intervenne prima della gara Juventus-Napoli, con la ben nota storia del 3-0 a tavolino perché la squadra di Gattuso non si presentò all'Allianz stadium. Sulla inopportunità di disputare la gara di Europa League si è espresso ai microfoni di Radio Punto Nuovo anche l'assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello. "Che vengono a fare quelli dell'Az-Alkmaar? Per essere messi in quarantena? E' una partita che non va giocata. Il caso è stato sollevato con tanto clamore e credo che l'ASL farà qualche adempimento, ci aspettiamo qualcosa. C'è un discorso di salute che interessa anche chi non è appassionato di sport, ma c'è anche chi è appassionato di sport e si preoccupa per il gruppo squadra ed impegni futuri". L'assessore ha evidenziato come i rischi non riguardino solo i giocatori in campo ma il numero di persone coinvolte "un mondo che si muove e farli stare a contatto con soggetti che sono a rischio non è giusto".

Il Napoli intanto ha proseguito gli allenamenti, Lorenzo Insigne è tornato dopo l'infortuno muscolare procuratosi durante la gara contro il Genoa e ha ripreso l'allenamento con i compagni. Per il turnover Gattuso potrebbe far rientrare in squadra Maksimovic, Mario Rui, Demme, Lobotka e Petagna.

