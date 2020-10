AZ Alkmaar a Napoli per l'Europa League, con gli olandesi questo giocatore: figlio di... lo riconoscete?

21 ottobre 2020 a

L’AZ Alkmaar è arrivato a Napoli, dopo il via libera arrivato malgrado i numerosi casi di Covid-19 che hanno falcidiato l’organico del club olandese. Nonostante il forfait di 13 giocatori è prevista per domani (18.55) la sfida al Napoli, nella gara valevole per la prima giornata della fase a gironi dell'Europa League. Una volta atterrati, misurazione della temperatura per il gruppo squadra e lo staff prima di salire sull'autobus che ha portato il gruppo in ritiro in un albergo di Napoli.

Prima di partire per Napoli, il tecnico dell'Az Alkmaar Arne Slot ha diramato la lista dei convocati. Tra i nomi ce n'è uno che non è affatto passato inosservato: Maxim Gullit. Si tratta del figlio di Ruud. Il difensore classe 2001 ha collezionato 77 presenza tra U17, U19 e U21, è un centrale di difesa che può giocare a destra e a sinistra. Di piede sinistro è stato anche impiegato come terzino fluidificante. Attende, quindi, di fare il suo esordio anche in prima squadra, magari proprio nello stadio dove il papà nel 1988 fu il protagonista del sorpasso del Milan nei confronti del Napoli di Maradona capolista. Sorpasso che poi fu suggellato dall'11° scudetto rossonero.

