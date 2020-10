Hakan Calhanoglu, terremoto in casa Milan: guai sul rinnovo. E spunta l'Inter...

21 ottobre 2020 a

a

a

Il calciomercato non finisce mai, anche in tempi incerti come quelli dell’epidemia di coronavirus. Da Milano giungono in questo senso delle indiscrezioni a dir poco esplosive: il rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan è tutt’altro che scontato, nonostante la volontà del calciatore di rimanere in rossonero, dove ormai è diventato un leader e non solo per la numero dieci che indossa sulle spalle. Le richieste del suo agente sono ritenute troppo alte: il turco guadagna attualmente 2,5 milioni l’anno ma ne vorrebbe 6,5 per rinnovare. E allora pare che sia iniziato un dialogo informale con l’Inter, che potrebbe fare uno sfregio mica da ridere ai cugini rossoneri. Ma Calhanoglu piace a tante squadre di livello, a partire dalla Juventus e dall’Atletico Madrid che attendono di capire se la trattativa tra il turco e il Milan andrà a buon fine o meno. La sensazione è che il club di via Aldo Rossi farà di tutto per trovare un accordo, anche perché in caso contrario perderebbe il turco a zero il prossimo giugno per la gioia delle squadre rivali.

Milan, tegola per Stefano Pioli: ko Calhanoglu, salta l'Europa League

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.