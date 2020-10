Inter, non c'è pace: anche Hakimi positivo al coronavirus, piena emergenza-Champions

21 ottobre 2020 a

a

a

Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid-19 dopo l'ultimo controllo a poche ore dalla sfida di Champions League dell'Inter contro il Borussia Mönchengladbach. "FC Internazionale Milano comunica che Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo controllo Uefa (previsto dal protocollo della manifestazione) effettuato in vista della gara di questa sera contro il Borussia Mönchengladbach", si legge in un comunicato del club nerazzurro. Il club fa anche sapere che il calciatore è asintomatico.

Al posto del laterale marocchino, nella sfida di questa sera, ci sarà Darmian, arrivato in nerazzurri nell'ultima sessione di mercato. Il caso della positività di Hakimi allunga la lista dei calciatori attualmente contagiati: dopo il rientro in gruppo di Bastoni e Nainggolan (negativi), restano ancora isolati in cinque. Si tratta di Young (oggi trovato ancora positivo dopo i dieci giorni previsti dalla quarantena), Skriniar, Radu e Gagliardini.

