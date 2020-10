Inter, Hakimi negativo al tampone: caos-coronavirus, forse subito in campo col Genoa

23 ottobre 2020 a

Due giorni fa positivo oggi "negativo. Mistero sul caso Hakimi il giocatore dell'Inter risultati positivo, a seguito dei controlli Uefa, 48 ore prima dell'incontro di Europa League contro il Borussia Moenchengladbach era risultato positivo. Il mister Antonio Conte ha commentato così la notizia dopo il pareggio (1-). "Non è stato semplice oggi ricevere la notizia di Hakimi alle 17 - prosegue - ma dobbiamo concentrarci sul campo. Ho detto ai ragazzi di affrontare tutto a testa alta e sono stati bravi. Non era facile psicologicamente ma hanno dimostrato di essere uomini innanzitutto".

Questo fino ieri, perché invece ora l'esterno marocchino è infatti risultato negativo al tampone effettuato ieri. Il giocatore, che è completamente asintomatico, è stato sottoposto oggi a un un ulteriore tampone per valutare la sua effettiva situazione. Da verificare ora per Mr Conte la possibilità di utilizzare il difensore già da domani nel match contro il Genoa. Per avere un quadro definitivo della situazione bisognerà tuttavia attendere l'esito del tampone svolto oggi dal giocatore marocchino: in caso fosse anch'esso negativo, l'ex Real Madrid potrebbe essere disponibile per la sfida di domani.

