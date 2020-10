MotoGp, Franco Morbidelli trionfa nel Gp di Teruel: ora è a -25 da Mir

25 ottobre 2020 a

Vince il Gp di Teruel e sogna il mondiale. Weekend perfetto per Franco Morbidelli, ora a -25 dal capolista in classifica iridata Joan Mir a tre gare dalla fine della MotoGp. Sulla pista di Aragon il pilota italiano della Yamaha Petronas precede le Suzuki di Alex Rins e dello stesso Mir, approfittando della caduta di Nakagami in avvio. Lo spagnolo comunque può sorridere, perché allunga sugli altri concorrenti: Fabio Quartararo, con l'altra Yamaha Petronas, è solo settimo e finisce a -14;, mentre Maverick Vinales scivola a -19 e Andrea Dovizioso, trediceimo, è ora a -28.

