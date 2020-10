Formula 1, Lewis Hamilton vince il Gp di Portogallo: segnali di ripresa dalla Ferrari con Leclerc (4°)

25 ottobre 2020 a

Lewis Hamilton ancora protagonista in Formula 1: con la vittoria nel GP di Portogallo è salito a quota 92 e ha staccato Michael Schumacher in vetta alla classifica dei vincitori all time. A Portimao l'inglese della Mercedes ha preceduto il compagno Bottas (2°) dopo le difficoltà del primo giro che ha visto Sainz prendersi sorprendentemente la leadership. Terzo posto per la Red Bull di Verstappen, ma ottimi segnali dalla Ferrari con Leclerc quarto. Decimo Vettel. Il Mondiale torna domenica prossima con la gara di Imola.

"Non solo mi natte, gioca in un'altra categoria". Vettel, la resa ufficiale: Leclerc si prende la Ferrari

Hamilton a fine gara esprime tutta la sua gioia per il record di vittorie assolute: "Potevo solo sognare di arrivare al traguardo di oggi. Quando ho scelto di entrare in questo team, non potevo immaginarlo, tutti i giorni lavoriamo insieme per andare nella stessa direzione. E' una giornata speciale, ci vorrà un po' di tempo per assorbire tutto questo, ma spingerò sempre al massimo. Mi godo questo momento, fatico a trovare le parole", ha concluso.

