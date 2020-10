Cristiano Ronaldo, "il tampone è una str***": coronavirus, polemica per il post "complottista" (subito rimosso)

28 ottobre 2020 a

"Il tampone è una str...". Cristiano Ronaldo ha risposto così ad un commento dopo aver postato una sua foto in cui ha annunciato di sentirsi bene. Il portoghese, positivo al coroanvirus dallo scorso 13 ottobre, salterà la sfida di questa sera - mercoledì 28 ottobre - di Champions contro il Barcellona. Commento che è stato poi cancellato. “PCR is a bullshit”, la frase originale incriminata che ha scatenato gli utenti dei social in tutto il mondo, con reazioni anche molto negative. Già, un CR7 fondamentalmente complottista. Almeno così è sembrato.

"Mi sento bene e in salute", così Ronaldo ha fatto il punto sulle sue condizioni di salute. Sorridente, il bomber della Juventus ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi, mandando anche un messaggio ai suoi compagni. Un semplice "Forza Juve". Tra i commenti però ecco le ulteriori parole di CR7, poi rimosse, destinate a sollevare un polverone e che hanno catalizzato l'attenzione mediatica, più di quelle della didascalia. La stessa sorella del calciatore qualche giorno fa aveva suscitato scalpore con alcune sue dichiarazioni negazioniste sul virus: "Se deve essere Cristiano Ronaldo a svegliare il mondo, allora quest’uomo è un messaggero di Dio. Da oggi migliaia di persone smetteranno di credere alla pandemia e ai test. La più grande frode mai vista da quando sono nata", aveva commentato anche lei sui social

