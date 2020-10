"Lo avete visto il migliore?". Il Barcellona provoca, la Juve risponde: rissa-social dopo la partita

Foto: Lapresse

La sconfitta di ieri sera della Juventus in casa contro il Barcellona (2-0) e l'assenza di Cristiano Ronaldo ha riaccesso ironiche polemiche a distanza tra il club catalano e Juventus. Messi c'era ed ha segnato e Cr7 a casa alle prese con tamponi che "sono una str***".

Un dualismo onnipresente che il club blaugrana non ha mancato di alimentare anche questa volta sui social. Il Barca ha pubblicato su Twitter una foto di Messi e il commento: "Siamo contenti che abbiate visto 'the goat' (the greatest of all time ndr) sul vostro campo". Ma goat in inglese quando non è un acronimo significa anche "capra" ed infatti il Barcellona ne ha inserito l'emoticon. La risposta della Juventus non si fa attendere e replica: "Probabilmente avete guardato sul dizionario sbagliato, vi porteremo quello giusto al Camp Nou".

Terremoto nel calcio europeo, si dimette il presidente Bartomeu. Ufficiale: il Barcellona in mano a Messi

