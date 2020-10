Federica Pellegrini, tampone negativo al coronavirus: "Ciao Maria, io esco! Questa volta davvero"

29 ottobre 2020 a

"Ciao Maria io esco!!! E questa volta per davvero!!! Negativa". La nuotatrice Federica Pellegrini ha annunciato così, con un post su Instagram e tantissimi emoticon di festeggiamento, di non essere più positiva al coronavirus: l'olimpionica del nuoto aveva rivelato di essere contagiata lo scorso 15 ottobre. I giorni della quarantena erano stati accompagnati da lacrimose stories sull' intolleranza della campionessa alle mura domestiche "non ce la faccio più a stare a casa" e aveva addirittura annunciato l'addio al nuoto

Mi dispiace aver fatto spaventare e angosciare i miei sostenitori con quei titoloni che sono usciti. Mi hanno fatto una domanda e io ho risposto che non avrei più sopportato uno stop del genere. È un momento durissimo, ma sto comunque lottando per continuare a tornare a nuotare. State tranquilli - afferma ancora la sportiva - perché ce la metterò tutta. La risposta che ho dato a quella precisa domanda diciamo che è stata dettata dagli effetti prodotti dalla quarantena, dalla rabbia di trovarmi in questa situazione. Ma come ho già detto farò di tutto per ritornare”.

La carriera della Pellegrini è stata costellata anche da disturbi ansiosi ed attacchi di panico in vasca che l'hanno portata ad interrompere le gare intorno al 2008. La clausura per il Covid deve avere pesato sulla fragile campionessa.

"Perché Conte non mi ha chiamato? Gli ho fatto girare le b***e". Federica Pellegrini esplosiva: "Con un nuovo lockdown lascio il nuoto"

