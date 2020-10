Cristiano Ronaldo è negativo al Covid: "Guarito dopo 19 giorni" e gli insulti al tampone

30 ottobre 2020 a

Dopo 19 giorni Cristiano Ronaldo è definitivamente guarito, risultando negativo all’ultimo tampone per il Covid. Il fuoriclasse portoghese soltanto due giorni fa aveva sfogato la sua frustrazione sui social, definendo una “str***ata” i tamponi: è stato a dir poco ingenuo, dato che ha fatto passare un messaggio pericoloso solo perché arrabbiato di dover rimanere a guardare Leo Messi fare a pezzi la sua Juventus in Champions League. Per Andrea Pirlo il ritorno di Ronaldo è una vera e propria manna, dato che i bianconeri hanno faticato tantissimo senza di lui: le ultime tre partite sono state abbastanza inquietanti con i pareggi contro Crotone e Verona e appunto la sconfitta europea subita per mano della Juventus. “Cristiano ha effettuato il controllo con test diagnostico - ha comunicato la Juventus - per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”.

