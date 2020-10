Serie A, la Faz lancia l'allarme: "Coronavirus, il calcio italiano è sull'orlo del collasso

31 ottobre 2020 a

a

a

"Il calcio italiano è sull'orlo del collasso". A fare luce sulla questione è il giornale tedesco La Faz, che mette in fila tutte le difficoltà del settore in questo momento, a partire dai risultati negativi delle italiane in Champions. "I club italiani in Europa si indeboliscono e finanziariamente ci sono grossi problemi dovuti alla crisi Covid. Ma gli aiuti non arrivano", scrive il quotidiano. Inoltre, secondo La Faz, il nuovo decreto del governo stabilirà il ritorno delle partite a porte chiuse, almeno fino al 24 novembre. Mentre negli ultimi tempi era stato concesso l'ingresso di mille spettatori. Per di più, l'articolo fa notare che non è stato messo sul tavolo nessun aiuto economico al calcio professionistico, nonostante la recente lettera della Lega Serie A e della Figc all'esecutivo. Nella missiva vengono specificate le perdite: "La scorsa stagione si è chiusa con minori ricavi, stimabili in oltre 200 milioni di euro, dei quali il 60% riconducibili alla mancata presenza del pubblico". E ancora: "Nella stagione in corso la stima dei minori ricavi è pari a circa 400 milioni di euro (65% legata al pubblico e il restante 35% alle mancate sponsorizzazioni)". La perdita complessiva, quindi, ammonta a 600 milioni di euro. Ecco perché vengono chieste delle adeguate forme di ristoro: "Aiutare il calcio professionistico è un obbligo".

“Non mangi il panettone”. Prego? Striscia la Notizia tampina Andrea Pirlo: che umiliazione in diretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.