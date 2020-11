Coronavirus, Claudio Lotito pronto alla battaglia legale con la Uefa: Lazio, cosa non torna sui tamponi

05 novembre 2020 a

a

a

Il caso dei tamponi continua a tenere banco in casa Lazio, con Claudio Lotito che è pronto alla battaglia legale. I biancocelesti di Simone Inzaghi sono riusciti a strappare un pari al fotofinish nella sfida con lo Zenit valida per il girone di Champions League, nonostante i tamponi si siano messi di traverso: o meglio la Uefa, contro la quale adesso il presidente minaccia di andare per via legali. La Lazio infatti contesta la mancanza di uniformità sull’analisi dei tamponi tra Serie A e coppe europee. A processare i tamponi biancocelesti era stato il laboratorio di Avellino, secondo cui Immobile, Leiva e Strakosha erano negativi: ma la Uefa la pensava diversamente, fermando i tre calciatori che tra l’altro avevano appena giocato senza problemi a Torino. Un altro caso che sembra testimoniare la cattiva gestione del Covid applicata al mondo del calcio: ognuno fa come gli pare e questo sta mandando ai matti i club.

"Qualcosa a CR7 e Dybala doveva essere detta...": Del Piero, critica al Pirlo silenzioso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.