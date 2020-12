Fiorentina, Cesare Prandelli positivo al coronavirus: tutti in bolla, si temono altri contagi

02 dicembre 2020 a

Cesare Prandelli è positivo al coronavirus. L'allenatore della Fiorentina è stato subito messo in isolamento e tutta la squadra è entrata in bolla. Si teme, infatti, che ci altre persone del club e della squadra possano aver contratto il Covid-19, proprio come il mister appena tornato sulla panchina dei viola. Il tecnico dopo aver sostituito Iachini esonerato, ha incassato due sconfitte nelle prime due partite di campionato.

Fiorentina, ritorno di Prandelli amarissimo: colpo Benevento, 1-0 al Franchi

Lunedì sera, 7 dicembre, Prandelli non sarà così in panchina nel posticipo di campionato al Franchi contro il Genoa, squadra allenata dallo stesso Prandelli nello scorso campionato. Prandelli è l'altro tesserato della Fiorentina positivo, dopo José Maria Callejon, ora guarito, ma vittima anche lui del coronavirus.

