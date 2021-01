Napoli, tegola-Osimhen: "Positivo al Covid", tutta colpa della festa di compleanno sfrenata?

01 gennaio 2021 a

Victor Osimhen è risultato positivo al coronavirus e sarà quindi costretto a prolungare la sua assenza dai campi di gioco, iniziata lo scorso 8 novembre a causa di un infortunio subito con la sua nazionale. Probabilmente il contagio è avvenuto durante la festa di compleanno molto movimentata organizzata lo scorso 29 dicembre. Proprio quando ormai il suo rientro sembrava molto vicino, è arrivata la brutta notizia del Covid, comunicata ufficialmente dal Napoli: “È risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra”. Osimhen era appena tornato da Anversa, in Belgio, dove si era recato per curare l’infortunio alla spalla: a questo punto appare complicato che possa essere recuperato e soprattutto in forma in tempo per la Supercoppa italiana, in programma contro la Juventus per il 20 gennaio.

