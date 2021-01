Luciano Spalletti, l'ultima sfida in Cile? Le indiscrezioni milionarie che fanno sperare l'Inter

04 gennaio 2021 a

a

a

L’Inter sta pagando due allenatori da oltre un anno e mezzo, ma potrebbe riuscire a risparmiare una cifra non banale se le indiscrezioni che arrivano dal Sudamerica dovessero rivelarsi corrispondenti al vero. Il Cile avrebbe infatti deciso di puntare forte su Luciano Spalletti in qualità di sostituto dell’attuale commissario tecnico, quel Reinaldo Rueda che ormai sembra essere a un passo dall’addio. L’unico ostacolo è rappresentato dallo stipendio ci Rica 4,5 milioni di euro a stagione che Spalletti ancora percepisce dall’Inter, la quale dal suo canto risparmierebbe volentieri le ultime mensilità che spettano all’allenatore di Certaldo. Ovviamente l’ingaggio che può offrire la nazionale cilena sarebbe molto più basso, ma la sfida internazionale potrebbe essere più allettante dei soldi per Spalletti, che è comunque fermo da un anno e mezzo.

Inter in ansia per Romelu Lukaku, nuovi esami: salta anche Roma e Juventus?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.