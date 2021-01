Juventus, psicosi-Covid. Andrea Pirlo: "Dybala aveva la febbre. Siamo in attesa dei risultati dei tamponi"

05 gennaio 2021 a

Allarme-Juventus alla vigilia della sfida col Milan. Alex Sandro infatti è risultato positivo al coronavirus. E si teme che vi siano altri contagi tra i bianconeri: "Aspettiamo i risultati dei tamponi per capire se ci saranno altre positività", ha spiegato Andrea Pirlo. Dunque, il mister - intervistato da SportMediaset - ha aggiunto: "Milan-Juve non è una gara da dentro o fuori ma sicuramente è importante, è stata affascinante da giocatore e lo sarà da allenatore. Ieri Dybala aveva qualche linea di febbre, ma credo potrà essere della partita salvo imprevisti". E quegli imprevisti, nel caso, sarebbero proprio una (nuova) positività al coronavirus de La Joya. Interpellato sulle possibilità di rimonta in campionato, Pirlo ha risposto: "Stiamo lavorando per questo, abbiamo iniziato il 2021 con una vittoria e un atteggiamento positivo. Abbiamo in testa partita per partita per migliorare prestazioni e classifica. Valuteremo ad aprile a che punto saremo", ha concluso.

