Juventus, anche Cuadrado positivo al coronavirus: terrore-focolaio a poche ore dal Milan

I timori trovano conferme. Dopo la positività di Alex Sandro, ecco che anche Juan Cuadrado è risultato positivo al coroanvirus. Dunque, non rientrerà dopo la squalifica per il big-match di domani, mercoledì 6 gennaio, contro il Milan. Alex Sandro aveva riscontrato alcuni sintomi, dunque il test e la notizia: positivo. Si attendono ora i risultati di altri tamponi. Per la Juventus, così, la lista dei positivi si allunga: si tratta del settimo caso dopo Rugani, Matuidi, Dybala, Ronaldo, McKennie e appunto il brasiliano. Cuadrado, asintomatico, è in isolamento. "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Juan Cuadrado. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico", fa sapere il club.

