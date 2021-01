Milan-Juventus si gioca: "L'Asl non può intervenire", scongiurato il pericolo-focolaio dopo l'ultimo giro di tamponi

06 gennaio 2021 a

Milan-Juventus si giocherà regolarmente. L’ultimo giro di tamponi ha infatti escluso l’esistenza di un focolaio in casa bianconera: gli unici due positivi sono Alex Sandro e Cuadrado, che quindi non potranno scendere in campo nel big match in programma a San Siro. Per entrambe le squadre si tratta di una partita molto importante, da giocare senza diversi giocatori chiave da ambo i lati. Poco dopo le 11 Cristiano Ronaldo e compagni sono saliti sul pullman diretto a Milano, dato che non ci sono i presupposti per un intervento dell’Asl di Torino. La quale era rimasta in attesa e non aveva escluso la possibilità di bloccare la trasferta se fossero emersi altri positivi. “Vogliamo una grande notte a Milano”, ha twittato la Juventus che quindi a San Siro sarà regolarmente in campo.

