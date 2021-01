Inter ipotecata da Zhang: "Passata da Messi a Eder", la prova di un clamoroso ridimensionamento?

Tobia De Stefano 07 gennaio 2021 a

a

a

Più che per il passo falso contro la Samp, i tifosi dell'Inter che guardano sul lungo periodo sono preoccupati per il futuro dei nerazzurri. Le ultime mosse di Suning, il colosso cinese che ha investito nel club milanese quasi 700 milioni, parlano espressamente di un ridimensionamento. Addio sogni di gloria (passare dalle voci su Messi al probabile ritorno di Eder è effettivamente traumatico) e ricerca di finanziatori che siano disposti a garantire liquidità nelle casse della Benamata. Il problema? Più che nei conti di Suning e nei bilanci dell'Inter che drena denaro sopra le sue possibilità (perdita consolidata di circa 100 milioni e il secondo monte ingaggi con 150 milioni spesi per gli stipendi dei calciatori), i guai sono arrivati dalla stretta del governo cinese negli investimenti legati al mondo del pallone.

Tanto si è detto nelle ultime due settimane sulla riduzione degli stipendi dei calciatori, fissato a 3 milioni, e al divieto per le aziende di legare il nome della proprietà a quello della squadra, un elemento che aveva consentito a diverse multinazionali di pubblicizzare i propri marchi in tutto il mondo. La verità è che Pechino non vuole più che ingenti capitali si trasferiscano dalla Cina al resto del mondo per business "futili" come quello del calcio. Rubinetti chiusi e quindi "disperata" ricerca di un socio. Perché il punto non è come ripagare il maxi-debito obbligazionario di 375 milioni in scadenza nel 2022, ma la necessità di immettere nuova liquidità per gestire il quotidiano. Come rivelato dal Sole 24 Ore ci sarebbero discussioni, benché preliminari, con alcuni fondi di private equity e tra questi prende corpo il nome di Bc Partners. Ma nessuno è disposto a spendere 300 milioni per rilevare il 31,05% di Lion Rock come semplice socio di minoranza senza avere avere la possibilità di metter becco sulla gestione della società. A meno di non avere garanzie di prendersi a breve la maggioranza. Con buona pace delle smentite del presidente Steven Zhang.

Una pazza Inter fa flop contro la Samp degli ex: la Roma vince ed è terza, ok Lazio e Atalanta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.