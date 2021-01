Sofia Goggia, la campionessa olimpica domina la libera di St. Anton e vola in vetta alla classifica di specialità

09 gennaio 2021 a

Successo azzurro nella discesa libera di St. Anton (Austria), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sofia Goggia vince infatti la gara con il tempo di 1:24.06, a 0.96 l’austriaca Tamara Tippler e a 1.04 l’americana Brezy Johnson, che completano il podio. Quinta l'altra italiana Laura Pirovano, ottava Elena Curtoni; 13esima Marta Bassino, 15esima Federica Brignone.

La Goggia fa così il bis a tre settimane dal trionfo di Val d’Isère. Nona vittoria per la campionessa olimpica bergamasca, risultato che le permette di staccare Karen Putzer, e trentesimo podio della carriera. Davanti nella classifica all time delle sciatrici italiane ci sono solo Deborah Compagnoni con 16, Isolde Kostner e Federica Brignone con 15. L'azzurra è ora da sola al comando della classifica di specialità avendo ottenuto in stagione due vittorie e un secondo posto in discesa. Staccata la svizzera Corinne Suter, che alla vigilia della gara di St. Anton condivideva il primato in classifica con Goggia, ma solo sesta in Austria.

