Nicolò Zaniolo, "si salvi chi può". Chi sarà l'avvocato della ex incinta: verso il disastro in tribunale?

L'avvocato Bernardini de Pace difende l'ex e l'amante mancata nIl gossip non accenna a placarsi dopo che nei social si è iniziato a parlare di un'intesa tra Madalina Ghenea e il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo (hanno lo stesso lo stesso social manager, mi dicono, il famoso Alessandro Riggio). «Fammi una domanda aveva scritto lei» e lui: «Ti posso baciare tutto il tempo? 25 h su 24». Non sapeva Madalina che lui aveva una fidanzata (ormai ex) Sara Scaperotta, 22 anni, pure incinta. Ma Madalina non ci sta a passare per una rovina famiglie. Incrocio un'amica che preferisce non apparire per discrezione, che mi dice: «Madalina e una brava persona, buona, generosa, che dice la verità. L'hanno infangata ingiustamente. Lei non ha mai vissuto di gossip» e ha ragione. «Ha sempre fatto così perché lei è una donna indipendente che vive del suo lavoro e delle sue passioni artistiche, ha dei valori e vive per sua figlia», prosegue l'amica. «E non trovo per niente giusto che sia stata travolta e, ripeto, infangata, in una situazione di cui non sapeva e in cui non c'entra! Lei non ha fatto nulla di male. Se leggi la lettera del suo legale è così. E tutto il resto che s' è detto o scritto al di fuori di quello che ha scritto lei nella lettera è invenzione». Sì, d'accordo, ma i messaggini di Instagram, scritti da loro? Sono quelli che hanno innescato la miccia. «Ma erano scherzosi, ironici, non sono stati interpretati correttamente». Ma leggiamola questa lettera che parte dallo studio Bernardini de Pace.

Punto primo: «Non è vero che ci sia una relazione sentimentale tra Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo». Ma almeno sono amici? «Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo si sono incontrati una sola volta». Ma perché mettere di mezzo perfino un'avvocatona come Anna Maria Bernardini de Pace? «La signora Ghenea è mamma di una bimba che non deve essere turbata né coinvolta in queste bugie mediatiche». E poi arriva la solita botta finale: «La nostra assistita prenderà gli opportuni provvedimenti contro chi sta sfruttando e strumentalizzando questa invenzione e contro chi si è permesso di criticarla in qualsiasi modo». Firmato: «Avvocato Federica Mendola, Avvocato Anna Maria Bernardini de Pace». Chiusa la faccenda con la Bernardini? No. Nell'ambiente (pare che Zaniolo abbia parlato con l'avvocato Antonio Conte, una superstar nel suo settore e legatissimo alla squadra della Roma) mi dicono che anche Sara Scaperotta per tutelare i suoi interessi (e soprattutto il suo bambino che verrà alla luce in estate, credo) si è rivolta allo studio Bernardini, per cui di Anna Maria Bernardini de Pace in questa storia sentiremo parlare ancora per molto. Si salvi chi può e, con la Bernardini di mezzo, si salvi Zaniolo. Da parte mia un ultimo messaggio per Zaniolo e per Sara. Ragazzi, non preoccupatevi più di tanto, ma moderati i toni. Quando è nata Pia, la figlia di Raffaella Fico e di Mario Balotelli, volarono gli stracci, si parlò perfino il Dna. Mario e Raffaella non sono più tornati insieme, ma ora si vogliono bene, hanno Pia, una figlia meravigliosa e Mario ne è innamorato come pochi. I bambini, se amati, rimettono le cose al posto giusto.

