Serie A, Roma e Inter pareggiano, mentre il Napoli sbanca a Udine

10 gennaio 2021 a

a

a

ROMA-INTER:

Roma e Inter pareggiano 2-2 nella sfida giocata all'Olimpico e valida per la 17/ma giornata di serie A. La Roma chiude il primo tempo in vantaggio con la rete di Pellegrini al 17' ma nella ripresa la squadra di Conte reagisce e trova prima il pareggio con Skriniar al 56' e poi la rete del sorpasso con Hakimi al 63'. Ma la Roma si bitta nuovamente in avanti e trova la rete del pareggio con Mancini di testa all'86'.

UDINESE-NAPOLI:

Il Napoli ha battuto in trasferta l'Udinese per 2-1 nell'incontro valido per la 17/a giornata di Serie A. Nel primo tempo partenopei avanti con il rigore di Insigne (15'), pareggio dei friulani con il gol di Lasagna (27'). Nella ripresa rete decisiva di Bakayoko al 90'.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.