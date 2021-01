Ibrahimovic, "se urla c'è un motivo". Saelemaekers gola profonda dello spogliatoio Milan: "A volte Zlatan è un po' offensivo"

11 gennaio 2021 a

Alexis Saelemaekers, giocatore del Milan, ha parlato del suo momento in rossonero, primo in classifica, e ha spiegato anche cosa è Zlatan Ibrahimovic per il Diavolo rossonero in questo momento: "È facile, ce l’ho davanti tutti i giorni: Zlatan Ibrahimovic. A 39 anni viene a Milanello tutti i giorni, lavora come un matto ed è lui che ci vince le partite nei fine settimana. Questo è un esempio", ha raccontato in una intervista ai microfoni di ‘La Derniere Heure’.

Sempre su Ibra il calciatore belga ha svelato un po' di cose: "A volte è un po' offensivo (ride, ndr). Siamo una squadra che non è abituata a essere in cima alla classifica negli ultimi anni. Avere qualcuno che sa tutto questo è importante. Se urla, vuol dire che c’è un motivo. Stai zitto e ascoltalo. È una leggenda e sa di cosa sta parlando.”, ha concluso.

