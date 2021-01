Milan, il ginocchio di Mohamed Simakan fa crac: era un obiettivo di mercato

12 gennaio 2021 a

Mohamed Simakan, primo obiettivo del Milan per rinforzare la difesa, si è infortunato. Resterà fuori dai campi di gioco per almeno due mesi: il centrale dello Strasburgo si dovrà operare al ginocchio. L'artroscopia a cui il giocatore, infortunatosi contro il Lens, dovrà sottoporsi complica i piani del Milan, chiamato a cercare altri giocatori per il reparto arretrato, dopo aver già ceduto Duarte in Turchia.

Simakan aveva già espresso la sua volontà di vestire la maglia rossonera. Con questo credito la dirigenza tecnica del Milan (Maldini e Massara), avevano presentato allo Strasburgo un'offerta di 14 milioni di euro più 3 di bonus. Proprio questa settimana doveva essere quella decisiva per definire gli accordi e concludere l'affare, considerando anche la necessità del club francese ( 15° in Ligue 1) di incassare dalle cessioni. L'infortunio però adesso mette la trattativa in un punto di stallo.

