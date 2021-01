Sci, Marta Bassino gigante: trionfa in Slovenia, terza vittoria su quattro slalom di Coppa del Mondo

Foto: Lapresse

Una Marta Bassino gigante fa la storia dello sci italiano, e non solo. L’italiana ha trionfato sulla ghiacciatissima pista Podkoren ed è diventata la prima sciatrice a vincere almeno tre dei primi quattro slalom giganti di una stagione di Coppa del Mondo dal 2013. L’ultima a firmare tale impresa fu Tina Maze, che poi vinse la competizione generale: speriamo possa essere di buon auspicio per la Bassino. La quale ha confermato uno stato di forma eccezionale anche in Slovenia, fermando il cronometro a 2:11.90 e polverizzando i tempi della francese Tessa Worley (+0.80) e della svizzera Michelle Gisin. Da segnalare anche il quinto posto di Federica Brignone, autrice di una buonissima prova, anche se stavolta il palcoscenico è ovviamente tutto per la Bassino.

