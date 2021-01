Serie A, il Crotone travolge il Benevento e il Parma con D'Aversa di nuovo in panchina strappa un pari in casa del Sassuolo

17 gennaio 2021 a

Vittoria fondamentale per il Crotone di Stroppa, che allo Scida travolge per 4-1 il Benevento nella gara valida per il 18° turno di serie A. Un successo che vale oro per i rossoblu, che accorciano in classifica sul terzultimo posto grazie alle reti di Simy (doppietta) ed il gioiello di Vulic. Per il Benevento è una disfatta, con Inzaghi che non riesce ad invertire il trend con le sostituzioni: Sau viene addirittura espulso mentre lascia il campo, con il solo Iago Falque che accorcia dal dischetto per il definitivo 4-1 che non rende meno amara la trasferta in terra calabrese.

Finale al cardiopalma invece tra Sassuolo e Parma nel derby emiliano giocato al Mapei. Padroni di casa in difficoltà dopo una partita giocata tutta inseguendo. E' Djuricic a regalare grazie ad un rigore il pareggio al Sassuolo, negli ultimi secondo del recupero. Sfuma così al 95' la vittoria dei ducali. Una doccia gelata dopo che Kucka al 37' del primo tempo aveva trovato il gol del vantaggio gialloblu, e dopo che era stato annullato per fuorigioco un gol di Caputo del Sassuolo al 21'.

