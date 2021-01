Serie A, frenata dell'Atalanta in casa contro il Genoa: solo 0-0. Punto d'oro per i liguri

17 gennaio 2021 a

a

a

La macchina da gol dell'Atalanta stavolta si inceppa. I bergamaschi, reduci da tre vittorie consecutive, vengono fermati dal Genoa sullo 0-0 al Gewiss Stadium e mancano l'aggancio alla zona Champions. Un Grifone ben messo in campo da Gasperini mette in difficoltà i padroni di casa nel primo tempo, poi nella ripresa la Dea resta costantemente in attacco senza trovare il varco giusto. E alla fine per il Genoa è un punto che vale oro.

"Il Papu Gomez per Eriksen". Atalanta e Inter fanno sul serio? Gira una voce clamorosa sugli "scontenti"

A guidare l'attacco di Gasperini sono Ilicic e Zapata, supportati alle spalle da Malinovskyi, preferito all'acciaccato Pessina. Ballardini, privo di Destro e Scamacca, si affida in avanti al tandem Pjaca-Shomurodov e in mezzo al campo lancia dal 1' Strootman. Primo tempo favorevole agli ospiti, nella ripresa comincia il forcing della Dea che però va vicino al gol solo con un palo colpito da Hateboer. Nel finale proteste atalantine per un sospetto mani in area e per una presunta spinta di Czyborra ai danni di Lammers. Il fortino del Grifone però regge fino alla fine.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.