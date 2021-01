Nicolò Zaniolo, altro disastro: la dedica compromettente a Madalina Ghenea. Fa sparire tutto: troppo tardi

20 gennaio 2021 a

Nuovo "imbarazzo" social per Nicolò Zaniolo. Il 21enne centrocampista della Roma, infortunato al ginocchio e peraltro in quarantena perché positivo al Covid, prima della inopinata sconfitta dei giallorossi in Coppa Italia contro lo Spezia all'Olimpico (mister Fonseca, dopo lo 0-3 nel derby, rischia la panchina) ha pensato bene di ingannare il tempo condividendo su Instagram una story che pare dedicata a Madalina Ghenea. Lui e la bella modella romena hanno pubblicato in contemporanea sui propri profili la canzone Completamente dei TheGiornalisti, e Zaniolo con dolce dedica "Miss M". Dopo poco, il calciatore ha cancellato tutto, forse memore delle feroci polemiche dell'ultimo mese. A dicembre Zaniolo aveva ufficializzato la relazione con la Ghenea (poi smentita dalla stessa) pochi giorni dopo l'annuncio che la sua ex Sara Scaperrotta aspettava un bambino da lui. In quegli stessi giorni, la famiglia dell'ex fidanzata accusava Zaniolo di averla letteralmente buttata fuori da casa, rendendosi irrintracciabile. Una bufera social che non accenna a diminuire.

