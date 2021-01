L'Atalanta non sfonda con l'Udinese: 1-1 e niente aggancio al terzo posto. Non basta una magia di Muriel

20 gennaio 2021 a

Missione aggancio al terzo posto fallita per l'Atalanta. Occasione persa per la banda Gasperini che esce dalla Dacia Arena con un pareggio (1-1), il secondo consecutivo dopo quello interno con il Genoa, nel recupero della decima giornata. L'Udinese strappa un prezioso punto che le permette di far respirare la classifica dopo le due sconfitte consecutive. E di dare un po' di stabilità alla panchina di Gotti.

Al vantaggio-lampo di Pereyra risponde prima dell'intervallo Muriel, ma nella ripresa i bergamaschi tengono il match in mano ma non riescono a trovare lo spunto da tre punti contro un'Udinese che concede pochissimo. In classifica la Dea, sabato avversaria del Milan nel big match, aggancia a quota 33 la Juventus, mancando il sorpasso su Napoli e Roma. La squadra friulana sale a 17 restando sempre in zona calda.

