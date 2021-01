Juventus, un colpo a sorpresa: ecco Lungoyj, congolese di 20 anni

22 gennaio 2021 a

Christopher Lungoyi, classe 2000 congolese attaccante del Lugano, è un nuovo giocatore della Juventus: ha firmato un contratto fino al 2025. I bianconeri lo lasceranno in prestito a Lugano. Lo svizzero nato a Kinshasa infatti resterà in prestito in Svizzera per diciotto mesi. Non solo: la società bianconera ha ceduto a titolo definitivo al Lugano il giovane Kevin Monzialo, ventenne già in prestito al Lugano.

Il calciatore ha subito testimoniato la sua soddisfazione tramite i social: "Felice di fare parte di questa grande società. Grazie al mio procuratore e alla mia famiglia che mi è sempre vicino. Molto molto contento della fiducia ricevuta dal club e farò del mio meglio per restituirla. FORZA JUVE", il messaggio del calciatore.

