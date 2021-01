Covid nella Roma, due positivi e "bolla" a Trigoria. Fonseca rompe con Dzeko: dopo lo Spezia, l'addio?

23 gennaio 2021 a

Ci mancava il Covid a tormentare la Roma. Due membri dello staff del tecnico giallorosso Paulo Fonseca sono risultati positivi al virus e nel centro sportivo è scattata "la bolla" a Trigoria: alle 15 c'è l'anticipo di campionato contro lo Spezia all'Olimpico e tutti i calciatori della rosa sono stati sottoposti a nuovi tamponi e test sierologici.



Non la situazione ideale per disputare la partita che potrebbe decidere il futuro dell'allenatore portoghese e della stessa Roma. Dopo i pesantissimi ko contro la Lazio in campionato e lo stesso Spezia in Coppa Italia, si è scatenata la rivolta dei giocatori contro Fonseca: niente allenamento e frattura giudicata ormai insanabile tra il mister e il bomber bosniaco Edin Dzeko. La proprietà americana ha ora due strade: vendere l'attaccante (Juventus e Inter in agguato) o cacciare l'allenatore. A giudicare dalla freddezza dei Friedkin con Fonseca e dalle voci che vorrebbero Massimiliano Allegri già pronto al subentro, la scelta oggi appare chiar.a.

