Milan, "dopo la rissa negli spogliatoi...". Capito Ibrahimovic? Stefano Pioli vuota il sacco

Un brutto momento per il Milan di Stefano Pioli, che teme che "l'incantesimo" si sia rotto: tre sconfitte nelle ultime quattro partite, ieri sera - martedì 26 gennaio - il ko in Coppa Italia contro l'Inter. In precedenza, lo stop con la Juventus e le "scoppole" prese lo scorso sabato contro l'Atalanta. Insomma, ora i rossoneri non sono sereni come lo erano soltanto pochi giorni fa. Certo, campioni di inverno e certo alle prese con una lunghissima serie di sfortune. Ma tre sconfitte pesano.

E a rendere tutto più difficile, ci si è messo pure Zlatan Ibrahimovic, prima protagonista della brutale rissa a suon di insulti durissimi con Romelu Lukaku e poi, nel secondo tempo, espulso per un fallo che poteva evitare (per lui doppio giallo). Un'espulsione, quella dello svedese, che ha stravolto il match: da quel momento, il dominio dell'Inter è stato netto.

Nel post-partita, mister Pioli ha anche svelato il pentimento di Zlatan: "Siamo una squadra molto generosa. Sul secondo fallo si è fatto prendere dalla voglia di aiutare la squadra, forse poteva rallentare la corsa ma ci può stare. Negli spogliatoi ha chiesto scusa". Dunque, il mister ha aggiunto: "La squadra ha dato comunque risposte importanti. Esco da questa sconfitta molto positivo e fiducioso nel nostro futuro”.

"Sempre orgoglioso di voi! Forza Milan" ha provato poi scuotere i suoi compagnai di squadra sui social dopo la sconfitta nel derby Gigio Donnarumma, che al Dall’Ara ritroverà il suo posto tra i pali (nonostante l’ottima prestazione di Tatarusanu, forse il migliore tra i rossoneri) e che ha capito subito l’importanza del momento. Anche se il rinnovo di contratto appare ancora lontanissimo...

