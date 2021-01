Roma, aperta la trattativa con l'Inter: scambio in vista? Dzeko-Sanchez, ore caldissime

28 gennaio 2021 a

Attenzione all’asse di mercato Roma-Milano perché potrebbe regalare uno scambio importante per gli equilibri del campionato. I giallorossi hanno infatti proposto all’Inter uno scambio tra attaccanti: Dzeko, che ha litigato con Fonseca tanto da arrivare a un punto di non ritorno, finirebbe tra le file della squadra allenata da Conte, mentre Sanchez farebbe il percorso inverso.

La proposta è partita dalla Roma proprio per provare a risolvere una situazione esplosiva all’interno dello spogliatoio, provando a far leva sul fatto che l’Inter aveva più volte cercato l’attaccante bosniaco, che alla fine però non si era mai davvero mosso dalla Capitale. Si ragiona sulla base di uno scambio di prestiti, con il nodo principale che è legato agli stipendi dei calciatori: i due guadagnano più o meno la stessa cifra, compresa tra i 7 e i 7,5 milioni di euro, ma il cileno grazie al decreto crescita ha uno stipendio lordo più basso e pesa meno a bilancio rispetto a Dzeko.

Quindi con uno scambio secco sarebbe la Roma a beneficiare dell’affare dal punto di vista economico. Nel frattempo il bosniaco continua ad allenarsi a Trigoria, ma di fatto da separato in casa: Conte non ha mai nascosto l’ammirazione per lui, che utilizzerebbe come alternativa di lusso a Lukaku nel ruolo di punta centrale. La sensazione è che da qui al primo febbraio lo scambio si potrebbe concretizzare davvero.

