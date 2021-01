Sinisa Mihajlovic, stoccata a Zlatan Ibrahimovic sul dischetto: "Tranquillo, non sa tirare i rigori". E lo svedese sbaglia

30 gennaio 2021 a

a

a

Zlatan Ibrahimovic ha sbagliato il quarto rigore stagionale contro il Bologna. “Stai tranquillo, non li sa tirare”, aveva detto Sinisa Mihajlovic al suo portiere prima dell’esecuzione. A riportare quelle parole - che sono sembrate le classiche di circostanza per provare a motivare il proprio giocatore - è stato Alessandro Alciato, bravo a intercettare per Sky Sport il siparietto curioso avvenuto prima del rigore.

Calhanoglu guarito dal Covid. L'esultanza dura poco: la doccia fredda prima di Bologna-Milan

Il fuoriclasse svedese ne ha calciati sette finora, con una percentuale di realizzazione però molto bassa, di gran lunga la peggiore nella sua carriera. Quello sbagliato di fronte a Skorupski era tra l’altro il centesimo in carriera: ne ha segnati 84, sbagliati 16. Alla luce di tali numeri fa ancora più effetto sapere che Ibra quest’anno ne ha sbagliati 4 su 7. Sono momenti che possono capitare, anche perché finora i suoi errori non hanno privato il Milan di punti in classifica.

Torino, Belotti, orgoglio e poco altro: solo 1-1 in casa con la Fiorentina di Ribery (in 9)

Anzi, poco dopo il rigore fallito da Ibra i rossoneri hanno siglato l’1-0 contro il Bologna con ante Rebic. La notizia però è che anche uno come lo svedese può avere una settimana scorsa: prima del match con gli emiliani aveva sì segnato nel derby di Coppa Italia, ma poi era stato protagonista della rissa con Lukaku e dell’espulsione a inizio secondo tempo che è poi costata la sconfitta al Milan.

Simone Inzaghi sarà multato per una frase blasfema: perché è una regola senza senso

Lazio, Claudio Lotito gioca d'anticipo: stipendi ritardati a fine stagione? Il presidente paga subito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.