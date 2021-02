Luigi Sartor, agli arresti domiciliari: l'impensabile scoperta della Guardia di Finanza nella sua abitazione

16 febbraio 2021 a

La Guardia di Finanza di Parma lo ha trovato assieme al complice mentre stava curando la sua serra molto particolare: 106 piante di marijuana che aveva deciso di coltivare in un casolaree. Protagonista della vicenda, ora agli arresti domiciliari, l'ex giocatore di calcio Luigi Sartor, 46 anni. L'ex di Juventus, Inter, Roma e Parma è stato arrestato venerdì scorso, all'ora di pranzo insieme con un altro 46enne di Parma, Marco Mantovani mentre stavano lavorando ad una partita di marijuana che avrebbe potuto fruttare oltre due chili di sostanza stupefacente.

Luigi Sartor nell'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere e ora è agli arresti domiciliari. Sartor fu uno dei nomi della vicenda Calcioscommesse partita dalla Procura di Cremona nel 2011. Finito in carcere, l'inchiesta si concluse per lui nel 2019 con la dichiarazione di prescrizione. Il tribunale di Bologna dichiarò estinta la partecipazione ad associazione a delinquere.

Grande talento, trevigiano di origine, intercettato giovanissimo dalla Juventus ha indossato maglie importanti, testimonianza del suo indubbio talento calcistico. Un condensato di qualità in campo sprecate da una sequenza ininterrotta di vicende oscure e molto drammatiche. Il declino è coinciso, in maniera inequivocabile, con l’emergere delle violenze rivelate dalla sua compagna.

