Napoli, Rino Gattuso nel mirino: "De Laurentiis è andato su tutte le furie". Doppia figuraccia e il silenzio stampa, è il caos

Il Napoli è ormai una polveriera. La vittoria con la Juventus è già un lontano ricordo: chi pensava che potesse svoltare il campionato e la stagione dei partenopei ha fatto decisamente male i calcoli. Il club di Aurelio De Laurentiis è infatti incappato in altre due figuracce nel giro di pochi giorni: prima quella europea contro il modestissimo Granada, poi quella con l’Atalanta che ha dominato in lungo e in largo. Con quella di ieri sera il Napoli è arrivato a quota otto sconfitte in Serie A, un rendimento che la Gazzetta dello Sport definisce “incomprensibile e per certi versi ingiustificato”.

Infatti pare che il presidente De Laurentiis sia andato su tutte le furie: è lui ad aver imposto il silenzio stampa, ma intanto Rino Gattuso non sembra essere a rischio. Il club ha ancora fiducia in lui, ma l’ambiente lo ha ormai abbandonato e non gli perdona nulla, sottolineando tutti gli errori commessi contro l’Atalanta. Quella del silenzio stampa viene descritta dalla Gazzetta come “una decisione che coglie un po’ di sorpresa e che arriva nella serata in cui sarebbe stato interessante sentire quali giustificazioni avrebbe ancora trovato Rino Gattuso per spiegare l’ennesima figuraccia”.

Tra l’altro il Napoli giovedì sera sarà impegnato nella sfida di ritorno col Granada: per ribaltare il 2-0 dell’andata servirà un’impresa, nessuno nell’ambiente partenopeo è disposto a scommettere un euro su Gattuso e la sua squadra, che potrebbe subire l’onta di un’eliminazione ai sedicesimi di Europa League.

