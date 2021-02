Giro d'Italia, presentata l'edizione 2021: si parte da Torino l'8 maggio, arrivo a Milano il 30

24 febbraio 2021 a

Presentata l'edizione numero 104 del Giro d'Italia in programma dall'8 al 30 maggio. Ventuno le tappe previste. Già note le prime tre frazioni, che si disputeranno in Piemonte: la corsa prenderà infatti il via da Torino, per celebrare il 160° anniversario dell'Unità d'Italia. Si parte con una cronometro individuale di nove chilometri. Seconda tappa per velocisti con partenza da Stupinigi e arrivo a Novara (173 chilometri) mentre la terza partirà da Biella per arrivare a Canale dopo 187 chilometri.

L'ultima frazione dovrebbe concludersi, come nella tradizione, a Milano con un'altra cronometro individuale. In questa edizione verranno anche celebrati i 90 anni della maglia rosa, indossata per la prima volta da Learco Guerra il 10 maggio 1931. "Sono appassionato di ciclismo e dello sport in generale da una vita. Il Giro è l'occasione per fare vedere il nostro Bel Paese. E' il simbolo e occasione di una ripartenza" ha commentato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.

Filippo Ganna sarà uno dei protagonista del Giro 202q: "Sono felice della partenza nella mia regione, in Piemonte. Avremo una gran partenza, vogliamo difendere la maglia vinta lo scorso anno e magari partire nuovamente in rosa. Vogliamo far bene, spero ci sia tanta gente a vederci". Uno dei suoi avversari potrebbe essere Remco Evenepoel: "Sono tornato ad allenarmi, il mio sogno e' essere pronto per il Giro. Il percorso sembra essere bello e difficile. Ora voglio scoprire l'atmosfera della corsa rosa e come sono i tifosi italiani. Tenete duro e ci vediamo presto"..

