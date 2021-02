Morte della modella Kasia Lenhardt, Jerome Boateng indagato per lesioni sull'ex fidanzata

25 febbraio 2021 a

Si è vicini a una svolta nel caso di Kasia Lenhardt? La procura di Monaco, in Germania, ha riaperto le indagini sul giocatore del Bayern Monaco Jerome Boateng, fratello del calciatore Kevin Prince Boateng, per lesioni personali nei confronti della sua ex fidanzata, morta suicida due settimane fa. Lo ha riferito il quotidiano tedesco Bild.

I risultati dell'esame autoptico hanno dato conto di un lobo dell'orecchio strappato sul corpo della modella, riporta il sito ansa.it che riprende Bild. "Il procedimento è stato riaperto il 10 febbraio 2021 perché ci sono arrivate nuove informazioni nell'ambito dell'inchiesta sulla morte a Berlino, che potrebbero dare indicazioni su una possibile continuazione del procedimento. L'indagine è ancora in corso", scrive il giornale tedesco citando le parole del procuratore capo Anne Leiding.

Al momento siamo ancora lontani dalla verità, l'unica certezza è che a una settimana di distanza dal litigio accesissimo tra i due fidanzati che ha segnato la fine della loro storia d'amore, Kasia si è tolta la vita nel suo appartamento. Un episodio che ha sconvolto non solo la Germania, dove la ragazza era diventata molto popolare per la partecipazione a Germany’s Next Top Model. Una notizia che ha scioccato lo stesso Jerome, che era rientrato immediatamente dal Qatar dove si trovava con la squadra.

"Kasia è morta per colpa degli haters, era vittima di invidie e pregiudizi", ha detto in un primo momento Cathy Hummels, moglie del difensore tedesco Mats. La settimana scorsa poi è finito sotto i riflettori un contratto di riservatezza stipulato tra la modella di origine polacca e il calciatore, che prevedeva penali altissime nel caso lei rilasciasse informazioni e svelasse segreti sui loro 15 mesi di relazione.

Adesso, arrivano i risultati dell’esame autoptico. I sospetti su quel lobo dell'orecchio tranciato. E di nuovo le voci pesantissime su Jerome Boateng.

